11 ayda 48 ton uyuşturucu 122 milyon hap ele geçirildi: 43 bine yakın zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından 20 Kasım’a kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında 49 bin 564 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 48,4 ton uyuşturucu, 122 milyon hap ve 22 milyon 200 bin kök kenevir ile skunk ele geçirildi. Çalışmalarda 42 bin 980 şüpheli tutuklanırken 19 bin 545 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.