Gözaltına alınan kurye tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kurye, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirten Gürlek, adli sürecin takip edileceğini bildirdi.
Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim.
Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz.
Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır.
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