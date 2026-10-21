Batı'nın şımarık çocuğu panikte: Türkiye’nin Libya zaferi Yunanistan'a bomba gibi düştü

Libya’nın doğusunda Halife Hafter’in kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatına onay verdi.
Karar oy birliğiyle kabul edilirken, meclis Türkiye ile imzalanan iki mutabakat zaptını reddeden 2020 tarihli kararını da yürürlükten kaldırdı. Libya’dan gelen bu hamle, Yunanistan’da deprem etkisi yaptı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi
Yunanistan karıştı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına tepki gösterdi.
Bakanlık, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına karşı çıkarak, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü.
Yunan Dışişleri Bakanlığı,
Türkiye ile Libya’nın böyle bir deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia etti.
Dışişleri Bakanlığı, Libya’ya Doğu Akdeniz’deki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, durumun ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini ve egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm uygun tedbirlerin alınacağını belirtti.
"Ankara'ya ikinci kez kaybettik"
Yunan medyasından Pentapostagma, konuya ilişkin yayınladığı haberde dikkat çeken ifadelere yer verdi.
Söz konusu muhtıra onayı ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na, Türk-Libya mutabakatı konusunda ikinci mağlubiyetin geldiğini ifade eden Pentapostagma,
"Türkler, Libya'nın bu onayından yararlanarak sahada Yunanistan'a karşı avantaj elde etmeye çalışacaklar. Ankara, Girit'in güneyine Oruç Reis veya Abdülhamid Han gibi bir araştırma gemisi gönderdiğinde, bunu bir savaş başlatmak için değil; uluslararası toplumu ve Yunanistan'ı, söz konusu bölgenin "tartışmalı" olduğunu kabul etmeye zorlamak için yapabilir. Buradaki amacı, Doğu Akdeniz'de kendisinin onayı olmaksızın hiçbir adımın örneğin Chevron'un Yunanistan adına yürüttüğü arama faaliyetleri gibi atılamayacağını göstermektir." ifadelerini kullandı.
Bahsi geçen stratejinin sadece Türkiye tarafından uygulanmadığını, Libya'nın, Atina’ya resmi sözlü bildirimlerde bulunarak, kendi deniz yetki alanlarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan’ın Girit’in güneyindeki arama faaliyetlerini dondurmasını talep ettiğini ileri süren Pentapostagma,
"Türkiye’nin Libya çıkarlarının davet edilmiş bir destekçisi veya koruyucusu gibi görünmesini sağlarken, Türkiye’nin üstlendiği doğrudan diplomatik maliyetleri de azaltıyor." dedi.
"Bu kaderi hak ettik"
Atina yönetiminin diplomasi ve istihbarat zafiyetini sert bir dille eleştiren emekli Yunan Koramiral Ioannis Egolfopoulos ise hükümeti adeta yerden yere vurdu. Koca bir ülkenin aşağılanmış hissettiğini belirten Egolfopoulos şu tepkiyi gösterdi:
"Bu kaderi hak ediyoruz, bizde kimse kılını kıpırdatmadı. Orada bir şeyler oldu, bir şeyler gelişti. Birileri biriyle görüştü ama biz bir şey yapmadık. Bakın hükümetin kalkıp Libya'ya gitmesi gerekiyordu. Ortada somut kararlar var. Başka hamleler yapmalıydık. Rubio bir hafta önce buradaydı, neden bir şey söylemedik? Söyleyip dinletemediysek daha da vahim. Libya’ya gemiler gönderdik, devriye botları hibe ettik, ama bizi sattılar. Bizde kim ne iş yapıyor? Ellerinde istihbarat yok muydu? Koca bir ülke aşağılanmış hissediyor. Bizimkilerin dünyadan haberi yok. 'Şaşkınlık içindeyiz' diye açıklama yapıyorlar. Niye şaşırdınız ki?"
"Son derece olumsuz gelişme"
Yunan televizyonu Open TV muhabiri Efi Koutsokosta da
"Son derece olumsuz gelişme; çünkü Doğu Libya’nın anlaşmayı tanımaması Yunanistan için bir argümandı. Hafter ve oğlu, bu gelişmenin önünü açmak için Akile Salih’i tasfiye etti. Bu çok çarpıcı, çünkü Yunanistan 2020’de Trablus harekatında Hafter’e destek vermişti. Libya ile ilişkilerin dramatik şekilde bozulması bekleniyor. Yunanistan-Libya deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik müzakerelerin çökmesi muhtemel. Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan şimdiden Türk şirketleriyle anlaşmalar yapılacağına dair açıklamalar var." dedi.
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