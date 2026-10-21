Batı'nın şımarık çocuğu panikte: Türkiye’nin Libya zaferi Yunanistan'a bomba gibi düştü

"Bu kaderi hak ediyoruz, bizde kimse kılını kıpırdatmadı. Orada bir şeyler oldu, bir şeyler gelişti. Birileri biriyle görüştü ama biz bir şey yapmadık. Bakın hükümetin kalkıp Libya'ya gitmesi gerekiyordu. Ortada somut kararlar var. Başka hamleler yapmalıydık. Rubio bir hafta önce buradaydı, neden bir şey söylemedik? Söyleyip dinletemediysek daha da vahim. Libya’ya gemiler gönderdik, devriye botları hibe ettik, ama bizi sattılar. Bizde kim ne iş yapıyor? Ellerinde istihbarat yok muydu? Koca bir ülke aşağılanmış hissediyor. Bizimkilerin dünyadan haberi yok. 'Şaşkınlık içindeyiz' diye açıklama yapıyorlar. Niye şaşırdınız ki?"