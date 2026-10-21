CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında mütalaa açıklandı: Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve 7 kişinin cezalandırılmasına karar verildi
12:02, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:20, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında Ekrem İmamoğlu'nun cezalandırılması; Cemil Tugay'ın ise beraati istendi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve 7 kişinin cezalandırılması; Cemil Tugay ve 2 kişinin beraati istendi. Duruşma kasım ayına ertelendi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında mütalaa açıklandı.
Davada Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun 37/1’inci maddesindeki "suça iştirak"ten ayrı ayrı cezalandırılmaları, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatleri istendi.
İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi.
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