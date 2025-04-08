İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunlarını gerekçesiyle istifa etti. Uzun yıllar Baymak CEO'luğunu yürüten Çolak’ın istifası, İBB’deki ikinci önemli istifa olarak öne çıktı. Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ’tan kritik bir dönemde ayrılan Çolak’ın, istifasının ardında operasyon endişesi olduğu iddia edildi.

Naylon faturalarla kaynak oluşturdu

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Çolak’tan önce İGDAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan olan Dr. Mithat Bülent Özmen, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığı’na aday oldu. İGDAŞ araçları da dahil olmak üzere şirket kaynaklarını seçim çalışmaları sırasında kullandığı öne sürülen Özmen’in, seçim sürecinde mali mali kaynak oluşturmak için naylon faturalar kestirdiği de ifade ediliyor.

Personel baskı yaptı

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre; Özmen, seçim döneminde pek çok personele olayların duyulmaması için mobing uyguladı. Baskıya maruz kalan bazı personellerin, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası bildiklerini anlatmak için savcılığa başvuracağı ifade ediliyor. Çolak’ın ise personellerin konuşmasının ardından olası bir operasyon endişesiyle görevinden istifa ettiği iddia ediliyor.

Yerine vekaleten atama

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Çolak’tan boşalan koltuğa İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı olarak görev yapan Nihat Narin’in vekaleten atandığını duyurdu.











