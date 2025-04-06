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Boğaz’daki kaçak inşaat için 10 milyon dolar rüşvet

Boğaz’daki kaçak inşaat için 10 milyon dolar rüşvet

04:006/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasına bir dönem Adnan Oktar’ın kullandığı Boğaz’daki villa da girdi. CHP üyesi tanık T.E. İBB’nin villanın yeni sahibi Rus işadamından kaçak inşaat izni için 10 milyon dolar rüşvet aldığını söyledi. İBB’de paylaşılan paranın bir kısmı cenaze aracıyla sınıra oradan Yunanistan’a götürülmüş.

CHP üyesi T.E., İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzlukla ilgili tanık olarak verdi. T.E, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın yaşadığı Vaniköy'deki villada, belediyenin evin yeni sahibi olan Rus iş insanından kaçak inşaat için rüşvet aldığını öne sürdü. T.E. ifadesinde şunları kaydetti: “(İBB Boğaziçi İmar Müdürü) E.K.'nın ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. E.K.'ya işi S.A. getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A.'ya verildi. S.A. kendisine lüks araç aldı. 5 milyon lira A.K.'ye verildi. Geri kalan paranın O.S. (Zeytinburnu Belediye Başkan adayı) tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Rusların E.K.'ya baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A.'nın İmar A.Ş.'ye danışman olarak atandığını öğrendim.”


İBB GÖZ YUMDU BAKANLIK YIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos 2024'te Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villada inceleme yapmış, İBB'nin izniyle başlatılan inşaat durdurulup kaçak villa Eylül 2024'te yıkılmıştı.


#İBB
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