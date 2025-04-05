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İBB tutuklularına aileleri üzerinden baskı

İBB tutuklularına aileleri üzerinden baskı

Haber Merkezi
04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Medya A.Ş.
Medya A.Ş.

İBB’deki yolsuzluğun merkezi konumunda olan Medya A.Ş. avukatlarının, firarilere “Sakın gelmeyin” telkininde bulunduğu, tutuklulardan ortak savunma yapmalarını istedikleri iddia edildi. Bu konuda garanti alamadıkları tutukluları aileleri üzerinden etkilemeye çalışan avukatların, ailelere, “Neye ihtiyacınız varsa karşılayalım” dedikleri öğrenildi.

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler, tutuklular ve ailelerine birlikte hareket etmeyi teklif ediyor. İBB’deki yolsuzluğun merkezi konumunda olan Medya A.Ş. avukatlarının, firarilere “Sakın gelmeyin, tutuklanırsınız” telkininde bulunarak dönmek isteyenleri engellediği, tutuklular ve ailelerine “Birlikte hareket edelim” baskısı yaptıkları iddia edildi. Gözaltı esnasında başlayan baskının cezaevinde de sürdüğü ve şüphelilerin ailelerine kadar uzandığı belirtildi. Tutuklulara “Birlikte hareket etmezsek ömür boyu dışarı çıkamazsınız” tehdidinde bulunulduğu öğrenildi. Ailelere hukuki destek de teklif eden kurum avukatlarının cezaevinde ziyaret ettikleri bazı şüphelilerle yaptıkları görüşmeleri ise ailelere yanlış aktardıkları ileri sürüldü.


#İBB
#Medya A.Ş.
#firari

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