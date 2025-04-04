Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

12:444/04/2025, пятница
AA
Sonraki haber
Esenyurt'ta 9 yıldır aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Esenyurt'ta 9 yıldır aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Esenyurt'ta 9 yıldır aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Abdurrahim L, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Esenyurt'ta 9 yıldır aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Makedonya doğumlu Abdurrahim L. (70) hakkında "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin 174 dosya kapsamında çalışma gerçekleştirdi.


Ekipler, 2016'dan beri firari olan ve 533 suç kaydının bulunduğu belirlenen Abdurrahim L'yi Esenyurt'ta yakaladı.


Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Abdurrahim L, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



#İstanbul
#Asayiş Şube Müdürlüğü
#Esenyurt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 yıl erken emeklilik gelecek mi? Torba yasa ile erken emeklilik şartları değişecek mi? Bağ-Kur prim indirimi...