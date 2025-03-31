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Gürcistan'a kaçacaklardı: Üç firari hükümlü TIR'da yakalandı

Gürcistan'a kaçacaklardı: Üç firari hükümlü TIR'da yakalandı

17:3031/03/2025, Monday
DHA
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Beş ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranıyorlardı.
Beş ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranıyorlardı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli üzerine Gürcistan'a gidecek olan TIR'da arama yaptı. Aramada; 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı.


Gürcistan'a kaçma hazırlığında olan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, TIR şoförü L.D. gözaltına alındı.


#Firari Hükümlü
#Ardahan
#emniyet

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