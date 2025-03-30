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Terör örgütü PKK adına Türkiye'de faaliyet yürütmüştü: İsveçli sözde gazeteci İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK adına Türkiye'de faaliyet yürütmüştü: İsveçli sözde gazeteci İstanbul'da yakalandı

10:1530/03/2025, Pazar
AA
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Şahsın 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ederek Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
Şahsın 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ederek Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Medin'in, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoları takip edip haberleştirmek amacıyla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerince belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak örgütsel eylem yapıldığı tespiti üzerine 13 Ocak 2023'te soruşturma başlattı.

Joakim Medin (ortada), PKK/YPG terör örgütünün sözde yöneticileriyle birlikte.

İstanbul'a indiği an gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi. Cumhurbaşkanına hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Medin'in, dün ülkeye giriş yaptığını tespit eden emniyet ekipleri şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

Gazeteci kimliğiyle casusluk yapmıştı

Şüphelinin, İsveç'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu, Stockholm şehrindeki eylemin sosyal medyada ve ulusal basında yer almasında sorumlu olduğu belirlendi. Suriye'de çatışma bölgelerinde de bulunduğu tespit edilen Medin'in, 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ettiği, buralarda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkarıldı.

İki suçtan tutuklandı

Şüphelinin, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi. İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

İmamoğlu için gelmiş

Medin'in, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoları takip etmek amacıyla geldiği öğrenildi.

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Cumhurbaşkanına hakaret
#Gazeteci Kaj Joakim Medin
#Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak
#tutuklandı

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