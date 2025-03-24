Son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.