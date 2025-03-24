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Son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu

Son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu

14:5124/03/2025, Pazartesi
AA
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Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.


Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı.


Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 teröristin teslim olduğu öğrenildi.




#PKK/YPG
#terör örgütü
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