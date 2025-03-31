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Samsun'da firari suçlu kıskıvrak yakalandı

Samsun'da firari suçlu kıskıvrak yakalandı

00:1931/03/2025, Pazartesi
AA
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Yakalanan firari suçlu cezaevine gönderildi.
Yakalanan firari suçlu cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#ceza
#hükümlü
#Samsun

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