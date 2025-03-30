Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Balıkçı teknesinde ele geçirildi: Tam 1 ton 240 kilogram

Balıkçı teknesinde ele geçirildi: Tam 1 ton 240 kilogram

14:2130/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Karadeniz'deki balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi.
Karadeniz'deki balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce Karadeniz'de seyir eden balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı ihbarını aldıkları balıkçı teknesine Yakakent açıklarında operasyon düzenledi.

Ekipler, teknede yaptıkları aramada 1 ton 240 kilogram kaçak bal, 60 paket kaçak sigara, 15 kilogram bandrolsuz çikolata, 2 kaçak elektronik ses sistemi tespit edilip el konuldu.

Yakalanan kaçak ürünler nedeniyle gemi sahibine 600 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

#Samsun
#Bal
#Karadeniz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardımı başvuru ekranı