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Düzce'de kaçak silah operasyonu: Arı kovanının içine gizlemişler

Düzce'de kaçak silah operasyonu: Arı kovanının içine gizlemişler

14:1927/03/2025, Perşembe
AA
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Kentte düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş silahlar ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümüşova Jandarma Karakolu ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.


Gümüşova ilçesine bağlı Ardıçdibi köyünde R.Ö. ve Z.Ç. ile Yongalık köyünde M.Ç'nin ev ve eklentilerinde hassas burunlu köpeklerin katılımıyla arama sırasında çoğu arı kovanlarına gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 42 tabanca şarjörü, 786 tabanca mermisi, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 30 av tüfeği fişeği ve 221 çeşitli ebatlarda uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan R.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ederken, M.Ç. ve Z.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

#Arı Kovanı
#Düzce
#kaçak silah
#silah kaçakçılığı

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