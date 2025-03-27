Düzce'de kaçak silah operasyonu: Arı kovanının içine gizlemişler

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümüşova Jandarma Karakolu ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.