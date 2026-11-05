Üniversite kampüsünde 2 minibüs çarpıştı: 17 yaralı
11:56, 05/11/2026, Perşembe
DHA
Düzce Üniversitesi (DÜ) kampüsünde 2 minibüsün çarpıştığı kazada çoğunluğu öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Düzce Üniversitesi kampüsündeki kavşakta meydana geldi. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 2 minibüs, kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan çoğu öğrenci 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 11'i Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne, 6'sı üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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