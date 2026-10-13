Düzce’de sağanak yağış şiddetini arttırdı

Bilal Erdoğan'dan gençlere kariyer tavsiyesi: 'Planlarınızı asla sadece kendiniz için yapmayın'

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Düzce'de lise öğrencileriyle bir araya geldi. Erdoğan öğrencilere, "Mühendis veya doktor olduğunuzda sadece kendi hayatınızı değil, başka insanların dertlerine nasıl derman olacağınızı da planlayın" tavsiyesinde bulundu.