Hafıza Büyük Resim’de 'Pax Türkiye' tartışması: Batı hegemonyası sona mı eriyor?
Hafıza Büyük Resim’in 133. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, küresel güç dengelerindeki değişimi ve Türkiye’nin yükselen bölgesel rolünü ele aldı. ABD’nin zayıflayan gücü, Petro-Dolar krizi, Avrupa’nın geleceği ve güç merkezinin Doğu’ya kayışı programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. “Pax Ottomana” sonrasındaki “Pax Türkiye” tartışması kapsamında Türkiye’nin yurt dışındaki 133 üssü, teknoloji hamlesi, bölgesel ittifakları ve ABD sonrası İsrail’in geleceği de değerlendirildi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim’in 133. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, "Pax Ottomana" sonrası yükselen "Pax Türkiye" dönemini ve Batı hegemonyasının çöküşünü masaya yatırdı.
Çelik ve Kaynak, ABD’nin zayıflayan gücünden Petro-Dolar krizine, Avrupa'nın çöküşünden Doğu’ya kayan güç dengelerine kadar küresel kırılmaları deşifre etti.
Türkiye'nin 133 yurt dışı üssü, teknoloji hamlesi ve bölgesel ittifaklarıyla yükselen küresel rolünün ve ABD sonrası İsrail'in geleceğinin gün yüzüne çıkarıldığı programda küresel krizlerin doğurduğu tarihi fırsatlar ve Türkiye'nin geleceğe yönelik adımları da ele alındı.