Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da patlama sesleri
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarısı sonrası üç ayrı patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada tehlikenin geçtiği bildirildi. Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu.
Art arda üç patlama sesi
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.
Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.
Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Riyad'a fırlatılan balistik füze imha edildi
Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.
Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bugün akşam saatlerinde balistik füzeyle hedef alındığını ve isabetle vurulduğunu iddia etti.
Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt hava üssünün de hedef alındığını ileri sürdü.
Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların güvenli olmadığını belirten Seri, dünyadaki tüm havayolu şirketlerine, uçuş personelleri ve yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.
Seri, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahalarının bu konuda hariç tutulduğunu savundu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.