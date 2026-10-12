Riyad'da havalimanına saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, dün başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, saldırı sonucu Pakistan uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralanan 11 kişinin gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla derhal çeşitli hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Saldırının havalimanında hasara da yol açtığı belirtilirken, oluşan hasarın boyutuna ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yemen'deki Husiler, son günlerde söz konusu havalimanını tekrar eden saldırılarla hedef almayı sürdürüyor.

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