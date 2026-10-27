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İki araç kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı

23:09, 27/10/2026, Salı
IHA
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İki araç kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı
Kaza nedeniyle Akçakoca-Kocaali yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlarda sıkışan sürücü ve yolcular itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Araçlar çarpmanın etkisiyle savruldu

Kaza, Akçakoca-Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre B.K. idaresindeki 34 GD 8734 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araçta savrulurken, yol trafiğe kapandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazada iki sürücü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye be sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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Başlıklar :DüzceKazaOtomobil
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