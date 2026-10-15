Düzce'de okullar 1 gün tatil edildi

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimize şiddetli yağış uyarısı yapıldığından, ilimiz genelinde 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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