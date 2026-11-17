Düzce'de köy yolunda ilerleyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kanala uçarak takla attı. Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Otomobil sulama kanalına uçtu
16180 Sokak istikametinde seyir halinde olan, Semih K. idaresindeki 34 BZK 358 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından sulama kanalına uçarak takla attı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Kazada sürücü Semih K. ile 18 yaşından küçük C.Y., S.H., E.K. ve Y.E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan 4'ü çocuk 5 kişiye ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Yaralılar ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma inceleme başlattı
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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