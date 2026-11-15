Düzce’de otobüsler hareket etmeden polislerden hayati uyarı: Yolcular kemere sarıldı

Türkiye’nin en çok yağış alan 3’üncü şehri Düzce oldu

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanakta Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası’nda metrekareye 101,6 kilogram yağış düştü. Düzce, 15-16 Ekim’de ölçülen yağış miktarlarına göre Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.