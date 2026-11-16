Dalgaların kıyıda meydana getirdiği değişim, hem havadan hem de yerden görüntülendi. Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini gösteren dalgalar sahil şeridinde aşınmaya neden oldu.