En güvenilir müttefik Türkiye

İstihdam için 1.5 trilyonluk vergiden vazgeçildi

2027 yılında vergi harcamalarının 1 trilyon 502 milyar liralık bölümü istihdamın desteklenmesine ayrılacak. Bu tutarın 1 trilyon 460 milyar lirasını tüm çalışanların yararlandığı asgari ücret istisnası oluşturacak. Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki için 1 trilyon 40 milyar, yurt içi tasarrufların artırılması için 894,7 milyar liralık vergi harcaması öngörülüyor.