MSÜ tercihleri 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih takvimi

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) tercih işlemleri devam diyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların da ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Üniversite tarafından yayınlanan takvime göre, tercih işlemleri 18 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve YKS başvurusunu tamamlayan adayların tercih işlemleri sürüyor. Binlerce aday MSÜ tercihlerinin hangi gün sona ereceğini, nasıl yapılacağını ve sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte MSÜ tercih sonuçlarında son durum.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2025 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini sürdüren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ile ilgili bilgilendirme yapılması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanacağı tahmin ediliyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.
İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.
Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen Sağlık Kurulu Raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir.