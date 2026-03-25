Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'dış politika' tepkisi: Türkiye karşıtlarının dilini kullanıyor

18:2125/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Partili Çelik'ten tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İran savaşı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi. "Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir." diyen Çelik, "Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İran savaşı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp, 'ABD ve İsrail'e boyun eğdiğini' öne sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderinin bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Özel'in kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dilidir"

"Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir."
diyen Çelik,
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir"
ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur."



#Ömer Çelik
#AK Parti
#CHP
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
