AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'dış politika' tepkisi: Türkiye karşıtlarının dilini kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İran savaşı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi. "Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir." diyen Çelik, "Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İran savaşı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp, 'ABD ve İsrail'e boyun eğdiğini' öne sürdü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderinin bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
"Özel'in kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dilidir"
"Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur."