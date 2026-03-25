Akın Gürlek’in tapu kaydı için 300 bin lira teklif etti

Usulsüz şekilde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu çalışanları gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Gürlek’in 20 tapusu olduğunu söylemesi üzerine yapılan incelemede, Gürlek’in tapu kaydının Antalya'da Kaş, Afyonkarahisar’da Çobanlar, Çorum’da ise Boğazkale Tapu müdürlüklerinde sorgulandığı belirlenmişti. Çobanlar Tapu Müdürü Muharrem Demiröz, Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar ve Kaş Tapu Müdürlüğü’nde tapu kadastro teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ görevden uzaklaştırıldı. Demiröz Afyonkarahisar’da, Sabancılar Sungurlu’da, Akdağ ise dün Kaş’ta gözaltına alındı.

OTOBÜSE BİNERKEN GÖZALTI

Akdağ Antalya'dan kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bavulunu toplayıp şehirlerarası otobüslerin geçtiği durağa çıkan Akdağ, otobüse binerken gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda verdiği ilk ifadede suçunu itiraf eden Akdağ, savcılıkta ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğü’nde tapu teknikeri olarak çalıştığını belirten Akdağ, “Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?” sorusuna “Sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladım” cevabını verdi. Diyar Akdağ, bu sorgulamada 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü ifade etti.

AKDAĞ TUTUKLANDI

Gürlek’in tapu kaydını sorgulamasını Instagram’dan tanıştığı Ayşegül Erdağ’ın istediğini belirten Akdağ, “Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım” dedi. Erdağ için “Sorgulama karşılığında bana 300 bin lira teklif etti ancak kabul etmedim” diyen Akdağ, sonucu Erdağ’a ilettiğini anlattı. Akdağ, “Bir anlık gafletle yaptım. Sonucu başka kişilerle paylaşan Ayşegül’dür” diye konuştu. Bunun karşılığında para almadığını, tapu bilgilerini Erdağ dışında kimseyle paylaşmadığını, herhangi siyasi parti ve terör örgütü ile bağlantısı olmadığını savunan Akdağ, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan tutuklandı.





CHP’DEN ALDIĞI TAZMİNATI AFAD’A BAĞIŞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e tazminat şoku. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönem kendisi hakkında ortaya attıkları asılsız iddialar üzerine Özel ve Emir’e dava açmıştı. İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel ile Emir'in 150'şer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özel ödeme yapmayıp istinaf kararını beklerken, Emir'in tazminat cezasını ise CHP Genel Merkezi ödedi. Bakan Gürlek, ödenen 150 bin lira tazminat tutarını AFAD'a bağışladı.



