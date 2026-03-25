Tapu soruşturmasında yeni gelişme: Ayşegül Erdağ Kocadabak gözaltına alındı

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü tapu soruşturması kapsamında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını yetkisiz şekilde sorguladığı tespit edilen kişiler arasında yer alan Ayşegül Erdağ Kocadabak gözaltına alındı.

Diyar Akdağ’ın itirafları

Kaş Tapu Müdürlüğü personeli Diyar Akdağ, jandarma tarafından Antalya’dan kaçmaya çalışırken otogarda yakalandı. Akdağ, ifadesinde Instagram üzerinden tanıştığı Ayşegül Erdağ’ın yönlendirmesiyle Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını kabul etti. Akdağ, sorgulama karşılığında 300 bin lira teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.

Yetkisiz sorgulamalar ve iletişim ağı

Soruşturma dosyasına göre Akdağ, Adalet Bakanı’nın kayıtlarını 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Ayrıca, Ayşegül Erdağ’a ait hattın 28 Şubat – 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı belirlendi. Şüpheliler arasındaki iletişim ağı ve dijital deliller detaylı şekilde inceleniyor.

Gözaltı ve incelemeler

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, gelişmelerin ardından Ayşegül Erdağ’ı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, telefon ve dijital materyalleri üzerinde inceleme yapılıyor.

Soruşturma çok yönlü ilerliyor

Dosya kapsamında hem Diyar Akdağ’ın yaptığı yetkisiz sorgulamalar hem de şüpheliler arasındaki bağlantılar mercek altına alındı. İlgili kişiler ve iletişim ağları tüm yönleriyle araştırılırken, soruşturmanın kapsamı genişletilmiş durumda.







