Bakan Gürlek'e kumpas soruşturması: Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisini açığa aldı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları tespit edildi.

Yetkisiz sorguyu itiraf etti

Haklarında soruşturma başlatılan 3 isimden Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

"Kandırıldığımı görevden uzaklaştırılınca anladım"

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek "Böyle bir suça bilerek karışmadım" dedi. Şüpheli ayrıca, "Ayşeğül K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım" ifadesini kullandı. Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" dedi ve "CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şüphelinin bağlantıları soruşturuluyor

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ'ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde. Buna göre, Diyar Akdağ'ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkalı ayrıca Ayşegül K.'nın bazı CHP'li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP'li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bazı akrabalarına ilişkin geçmiş yıllarda çeşitli suçlamalarla adli işlem yapıldığı ve bölücü terör örgütüyle iltisak ve irtibat iddialarına dair kayıtların bulunduğu, bu kişilerin farklı illerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde yer aldığı kaydediliyor.







