TRT Spor canlı izle: Bayern Münih Inter maçı TRT Spor şifresiz canlı yayını izle

TRT Spor canlı yayınında bu akşam Bayern Münih-Inter maçı şifresiz izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'da Inter'i konuk edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz canlı olarak ekranlara gelecek. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de başlayacağı karşılaşmayı şifresiz canlı takip etmek için sayfamızdaki resmi TRT Spor linkini kullanabilirsiniz. İşte maçtan son gelişmeler ve izleme ekranı.

1 /4 TRT Spor kanalında bu akşam Bayern Münih ile İnter karşılaşması yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı saat 22.00'da başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Bayern Münih-Inter mücadelesi TRT Spor yayın akışında yer alan bilgilere göre, şifresiz olarak canlı izlenebilecek. TRT Spor kanalını canlı izlemek için yazımızda paylaştığımız linki kullanabilirsiniz. İşte Bayern Münih-Inter maçı şifresiz canlı izleme ekranı.



2 /4 BAYERN MÜNİH-INTER MAÇI TRT SPOR'DA

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç TRT Spor ekranlarından futbolseverler ile buluşuyor. İşte Bayern Münih-Inter maçını şifresiz canlı izleme ekranı. BAYERN MÜNİH-INTER TRT SPOR CANLI İZLE



3 /4 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 8 Nisan Salı ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak. "Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle: 8 Nisan Salı: 22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) 22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya) 9 Nisan Çarşamba: 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) 22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)