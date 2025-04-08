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Şevval ayı ne zaman bitecek? Diyanet 2025 Şevval bitiş tarihi

Şevval ayı ne zaman bitecek? Diyanet 2025 Şevval bitiş tarihi

16:068/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ramazan Ayı'nın sona ermesi ve Şevval Ayı'nın başlamasıyla birlikte 6 günler orucu ve bu oruçla ilgili ayrıntılar merak edilip araştırılmaya başladı. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan şevval ayının son gününün ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Şevval ayı ne zaman bitecek?

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, dini takvimi takip eden vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle Şevval orucunu tutanlar ve ibadetlerini bu aya göre planlayanlar, 2025 Şevval ayının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, hicri takvime göre Şevval ayı hangi tarihte bitecek?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihleri belli oldu.

30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.


ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?


Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.


ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2025?


30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.

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