Mehmed Fetihler Sultanı 'İstanbul'un fethi' son bölümü izle: Mehmed Fetihler Sultanı 2. sezon 41. yeni bölümde neler oldu? Fetih vakti

Mehmed: Fetihler Sultanı 40. Bölüm Özet





Sultan Mehmed tüm devlet erkanı ve askerlerinin karşısında Koko’nun cezasını kılıcıyla kesmiş ve dosta düşmana büyük bir ders vermiştir. Diğer yandan ise Saltuk’un büyük gayretleri ve Notaras’ın beklenmedik yardımıyla Satılmış ağır yaralı halde de olsa kurtarılmıştır. Sultan Mehmed’in kutlu fetih yolunda en güvendiği neferlerden biri olan Satılmış Ağa hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Yaşanan olayların ardından öfkeden deliye dönen Francesco içerideki hainin peşine düşer. Sultan Mehmed’e boyun eğen ve onun hizmetine giren Notaras, karanlık gölgelerde onu araştıran Francesco’yu atlatabilecek midir? Sultan Mehmed, hangi zorlu vazifeyle onun sadakatini sınayacaktır?



