Mehmed Fetihler Sultanı 'İstanbul'un fethi' son bölümü izle: Mehmed Fetihler Sultanı 2. sezon 41. yeni bölümde neler oldu? Fetih vakti

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 2. sezon 41. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Her hafta salı akşamı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu akşamki yeni bölümü İstanbul'un fethine sahne oluyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dizinin son bölümü sosyal medyada da #FetihVakti etiketiyle gündeme gelirken, onlarca paylaşım yapıldı. Peki Mehmed Fetihler Sultanı 41. son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbul'un fethini konu alan dizinin son bölümünde yaşananlar.
TRT1'in beğeniyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam 2. sezon 41. bölümüyle ekranlara geldi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümünde, Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedişi işlendi. Konstantiniyye'nin fethini izleyiciye aktaran dizinin yeni bölümüyle ilgili sosyal medyada FetihVakti Hastag'i oluşturuldu. Dizi takipçileri bu hastag altında onlarca yorum yaptı. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümde neler yaşandı? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.
MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM
İstanbul'un fethini konu alan dizinin bu akşamki son bölümü şu anda TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bitiminden bir süre sonra ise son bölüm videosu yüklenecektir. Video eklendiğinde sayfamızda yer alacak.
TRT 1 MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE
Mehmed: Fetihler Sultanı 41. Bölüm Özet
Kutlu fetih yolunda bütün hazırlıklar tamamlanmış, kurulan tuzaklar bir bir aşılırken Osmanlı ordusunun maneviyatı da katbekat artmıştır. Nihayet Sultan Mehmed’in hayali gerçek olmak üzeredir.
Ordusuna son ve güçlü bir konuşma yaptıktan sonra Konstantiniyye’ye hücum etmek ister. Ancak Akşemseddin’in can alıcı bir isteği hem Osmanlı hem Bizans tarafında bütün dengeleri alt üst edecektir. Akşemseddin, Sultan Mehmed’den ne isteyecektir?
Konstantiniyye’nin fethi yolunda gözünü budaktan ayırmayan Sultan Mehmed herkesi şoka sokacak bir hamleye girişir. Bu uğurda sonu ölüm dahi olabilecek vazifeyi Çandarlı’ya verir. Sultan Mehmed’in, Çandarlı’ya verdiği vazife nedir? Çandarlı bu vazifesinde hangi kana susamış düşmanın nefesini ensesinde hissedecektir?
Sultan Mehmed ve ordusu müjdelenmiş fetih yolunda onca şehit, gazi vermiş, terlerini kanları ile karıştırıp bir kutlu övgüye mazhar olmak istemekteyken, sonunda kutlu fetih onlara nasip olacak mıdır? İmparator Konstantinos’un hangi acımasız oyunlarıyla yüz yüze geleceklerdir?
Mehmed: Fetihler Sultanı 40. Bölüm Özet
Sultan Mehmed tüm devlet erkanı ve askerlerinin karşısında Koko’nun cezasını kılıcıyla kesmiş ve dosta düşmana büyük bir ders vermiştir. Diğer yandan ise Saltuk’un büyük gayretleri ve Notaras’ın beklenmedik yardımıyla Satılmış ağır yaralı halde de olsa kurtarılmıştır. Sultan Mehmed’in kutlu fetih yolunda en güvendiği neferlerden biri olan Satılmış Ağa hayatta kalmayı başarabilecek midir?
Yaşanan olayların ardından öfkeden deliye dönen Francesco içerideki hainin peşine düşer. Sultan Mehmed’e boyun eğen ve onun hizmetine giren Notaras, karanlık gölgelerde onu araştıran Francesco’yu atlatabilecek midir? Sultan Mehmed, hangi zorlu vazifeyle onun sadakatini sınayacaktır?
Sultan Mehmed ise artık “Ya ben Konstantiniyye’yi alırım ya da Konstantiniyye beni…” şiarına uyarak zaferi muştulayacak bir harekete girişir. Sultan Mehmed’in yeni büyük dahiyane planı hayata geçebilecek midir? Bu uğurda başta Francesco olmak üzere tüm düşmanları hangi acımasız yollarla karşılık vereceklerdir?
Adım adım müjdelenmiş fethe yaklaşılırken Sultan Mehmed ve çerilerini hangi ihanetler ve tuzaklar beklemektedir?
OYUNCU KADROSU
Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tüba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Ali Sinan Demir, Beyti Engin, Mim Kemal Öke, Kaan Yalçın, Ali Buhara Mete, Emel Özcan, Ulvi Alacakaptan, Abdurrahman Tevruz, Recep Çavdar, Sidar Tublek, Cebrail Esen, Burcu Altın Deprem, Tolga Akkaya, Sabri Arafatoğlu ve Ali Nuri Türkoğlu ve Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud.
Yönetmen: Selahattin Sancaklı, Yıldıray Yıldırım
Senarist: Ozan Bodur, Enes Şengönül, Fatih Güler, Yasin Usta
MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına odaklanıyor.
Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.
Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed'in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.