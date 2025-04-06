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Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

14:436/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına yönelik 'şaibe' iddialarına ilişkin yargı süreci işlerken, CHP bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nda toplandı. Yarışa tek aday olarak giren Özel, bin 276 delegenin bin 171'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan oldu.


Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.


Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, bin 171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.


Kurultayda, bin 323 kayıtlı delegeden bin 276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan bin 171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

Ümit Uysal çekildi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu.


Uysal yaptığı açıklamada, ''Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek adaylıktan çekildi.'' ifadelerini kullandı.


Berhan Şimşek yeterli imzayı toplayamadı

Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı.


Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi.



#Özgür Özel
#CHP
#kurultay

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