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CHP'yi karıştıracak 'kurultay' çıkışı: Kılıçdaroğlu'na yakın isim neden aday olmadığını açıkladı

CHP'yi karıştıracak 'kurultay' çıkışı: Kılıçdaroğlu'na yakın isim neden aday olmadığını açıkladı

09:294/04/2025, Cuma
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Kılıçdaroğlu Özel'in seçildiği kurultayda şaibe olduğunu iddia etti.
Kılıçdaroğlu Özel'in seçildiği kurultayda şaibe olduğunu iddia etti.

Kurultay gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Nuray Başaran, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başaran, "Kılıçdaroğlu, sadece aday olmadığını söylemekle kalmadı, aynı zamanda kurultayın şaibeli olduğunu vurguladı. 'Beni sırtımdan hançerlediler' diyerek tepkisini dile getirdi. Çalan herkes derken yalnızca bir kişiyi kastetmedi. Böyle bir durumda neden aday olup süreci meşrulaştırsın ki?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya hazırlanıyor.


2023'te düzenlenen 38. Olağan Kurultay'ın ardından gündeme gelen şaibe iddiaları, parti içinde gerilime yol açtı ve Özgür Özel, kurultay kararı aldı.


'Aday değilim' dedi


Bu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı yönündeki iddialar, parti içindeki tartışmaları daha da derinleştirdi.


Dün açıklama yapan Kılıçdaroğlu,
"aday değilim"
dedi.

Kılıçdaroğlu'na yakın olan isim: Neden aday olsun


Ancak kendisine yakın olan gazetecilerden Nuray Başaran, dün akşam TGRT ekranlarında katıldığı canlı yayında dikkat çeken sözlere imza attı.


Başaran
, "Kılıçdaroğlu neden aday olup kurultayı meşrulaştırsın ki?"
diye sordu.

Devam eden sözleri ise şöyle:

"Kemal bey beni sırtımdan hançerlediler dedi"


Çalan herkesi kastetti. Yani kim çaldıysa, herkese açık bence bu. Birincisi ben Kemal Bey'in tweetini okuduğumda şunu anlıyorum, sadece aday değilim tweeti değil bu. Aday değilim tweetinin ötesinde bir tweet ike karşı karşıyayız. Kemal Bey, biliyorsunuz bir soruşturma, şaibeli kurultay var.


Beni sırtımdan hançerledirler dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 5, 6 kez söyledi. Ortada bir şaibeli kurultaydan bahsediliyor. Bununla ilgili CHP neden susuyor dedi.


"Aday olması kurultayı meşrulaştırması anlamına gelir"


Bu kurultayla ilgili açılmış bir soruşturma var ve 4 tane açılmış dava var. Bunlar belli bir noktaya gelmiş durumda. Belki İstanbul kongresinin iptali arkasından kurultay iptal davalarıyla ilgili açılan davalarla ilgili belge delillerle, olağanüstü kongrenin iptali de söz konusu.


Şimdi şaibeli bir kurultaydan, sırtından hançerlerle çıkmış bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten o yönetim tarafından hem şaibeyi kabul ederek hem de buna tedbir olarak açılmış bir kongrede aday olması kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi ve bu kurultayı da meşrulaştırıldı.


"Neden kurultaya meşruriyet kazandırsın"


İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'na da az önce okudunuz, bazı genel başkan yardımcıları, partinin yöneticileri, gazetecileri yok yüzüne tükürürler, yok Özgür Özel'in karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması hainliktir noktasında inanılmaz sözler söylendi.


Bir üçüncüsü Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayın geçerli olup olmadığı tartışmalıyken ve şaibeli kurultayla ilgili henüz bir sonuç alınmamışken, neden bu olağanüstü kurultaya aday olup meşrutiyet kazandırsın?




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP

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