Kurultay rüşveti döviz ve kripto para

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kurultayın iptali için açtığı davanın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girmişti. Yapılan incelemelerde, bazı delegelerin banka hesap hareketlerinde dikkat çeken işlemler tespit edilirken, kurultay sürecine ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yeni Şafak, mali incelemedeki detaylara ulaştı.

DÖVİZ VE KRİPTO HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Soruşturma kapsamında MASAK, kurultayda adı geçen delegelerin banka kayıtları ve mal varlıklarını mercek altına aldı. Mali müfettişler, belirli isimlere ait hesaplarda döviz ve kripto varlık hareketliliğinin arttığını ve bu işlemlerin kaynağının araştırıldığını bildirdi. Bazı döviz bürolarında yapılan transferlere ilişkin kamera kayıtlarının da talep edildiği öğrenildi.

MASAK’ın elde ettiği bulguların raporlama aşamasında olduğu öğrenilirken detayların soruşturma dosyasındaki gizlilik sebebiyle şimdilik açıklanamayacağı belirtildi. Şüphelilerin Bitcoin gibi kripto varlıkları yakın takipte. Soğuk cüzdanların da incelemeye alındığı soruşturma sürecinde, her adımı takibe alınan belli isimler olduğu, bu isimler üzerinden delege pazarlığı yapışan diğer isimlerin deşifresinin yapıldığı kaydedildi.

YAKINLARI BELEDİYE KADROLARINDA

İncelemelerde, bazı delegelerin birinci derece yakınlarının belediyelerde istihdam edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı. Bu atamaların soruşturma konusu olan süreçle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Belediye iştirakleri dahil mercek altına alınan bu atamaların, rüşvet niteliği taşıyıp taşımadığı araştırılacak. Güvenlik kaynakları, elde edilen bilgilerin iddiaları destekleyip desteklemediğini tespit etmek için detaylı inceleme yaptıklarını belirtti.

GÖZLER İFADE SÜRECİNDE

Soruşturma kapsamında, kurultaya dair iddialara ilişkin ifade alma süreci de hız kazandı. İlgili kişilerden beyanlar toplanırken, elde edilen belgelerin de incelendiği ifade edildi. Soruşturma, hukuki çerçevede titizlikle yürütülüyor. Gelişmeler, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak, adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni

delillerin ortaya çıkabileceği ve sürecin farklı bir noktaya evrilebileceği değerlendiriliyor.











