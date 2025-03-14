Siber Güvenlik Kanunu rahatsız etti: CHP yine AYM'ye gidiyor

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Siber Güvenlik Kanunu, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Kanun kapsamında, öncelikli olarak yerli ve milli ürünlerin kullanılması teşvik edilirken, sır saklama yükümlülüğüne uymayan veya yetkilerini kötüye kullanan kişilere ise 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.