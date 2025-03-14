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Siber Güvenlik Kanunu rahatsız etti: CHP yine AYM'ye gidiyor

Siber Güvenlik Kanunu rahatsız etti: CHP yine AYM'ye gidiyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:0614/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu’nun ifade özgürlüğü ve haber alma hakkını kısıtladığını iddia ederek Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Siber Güvenlik Kanunu, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Kanun kapsamında, öncelikli olarak yerli ve milli ürünlerin kullanılması teşvik edilirken, sır saklama yükümlülüğüne uymayan veya yetkilerini kötüye kullanan kişilere ise 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.


Siber Güvenlik Kanunu'nun yasalaşmasının ardından CHP'den bir hamle geldi.


AYM'ye götürülecek


CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Siber Güvenlik Kanunu'ndaki bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.



#CHP
#AYM
#Siber güvenlik

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