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Bülent Kuşoğlu: CHP iyi yönetilmiyor

Bülent Kuşoğlu: CHP iyi yönetilmiyor

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bülent Kuşoğlu.
Bülent Kuşoğlu.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, kurultayın yenilenmesini istedi. Bir televizyon programına katılan Kuşoğlu, Özgür Özel'e “güven tazeleme” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay için imza topladığı iddialarına “Kemal Bey kimsenin yetkisine, milletvekili grubunun hiçbir tasarrufuna karışmaz. Kendisine gelir sorarlarsa fikrini beyan eder” yanıtını verdi. Kuşoğlu, “Partinin değişmesi lazım. CHP’nin iyi yönetildiğini söyleyemem. Zaten bunu kimse söyleyemiyor” ifadelerini kullandı. Kuşoğlu, ön seçim kararının da zamansız olduğunu dile getirdi. Daha önce eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de kurultayın yenilenmesi için Özel'e çağrıda bulunmuştu.




#Siyaset
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