CHP İstanbul İl Kongresine soruşturma

Özgür Çelik'in kazandığı seçimlerde Kılıçdaroğlu cephesi, Cemal Canpolat'ı desteklemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 8 Ekim 2023'teki kongrede Özgür Çelik, Cemal Canpolat'a karşı seçim yarışını kazanmış ve CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı olarak Özgür Çelik'in seçildiği il kongresi hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildiği 8 Ekim 2023'teki
İl Kongresi
ne ilişkin harekete geçildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada kongrede seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Seçimi Özel ve İmamoğlu'nun desteklediği Çelik kazanmıştı
Seçimi Özel ve İmamoğlu'nun desteklediği Çelik kazanmıştı
Ekim 2023'te yapılan kongredeki seçimleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve o dönem CHP Manisa Milletvekili olan
Özgür Özel
'in desteklediği
Özgür Çelik
kazanmıştı.
Resmi sonuçlara göre, 196 delegenin de belli olduğu seçimde Özgür Çelik 342, CHP Genel Merkezi'nin desteklediği
Cemal Canpolat
ise 310 oy almıştı.
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