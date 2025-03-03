CHP İstanbul İl Başkanı Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün adliye önünde toplanan partililer polise mukavamet göstermişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" etmekten soruşturma başlatıldığı bildirildi. Çelik'in, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
hakkında, 31 Ocak günü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
’nun
Çağlayan Adliyesi
’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili "
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet
" etmekten soruşturma başlatıldı.
Çelik'in,
İstanbul Emniyeti
tarafından aranarak ifadeye çağrıldığı bildirildi.
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün partililer adliye önünde toplanmış ve polise mukavamet göstermişti.
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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