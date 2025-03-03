Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

21:443/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün adliye önünde toplanan partililer polise mukavamet göstermişti.
İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün adliye önünde toplanan partililer polise mukavamet göstermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" etmekten soruşturma başlatıldığı bildirildi. Çelik'in, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
hakkında, 31 Ocak günü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
’nun
Çağlayan Adliyesi
’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili "
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet
" etmekten soruşturma başlatıldı.
Çelik'in,
İstanbul Emniyeti
tarafından aranarak ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün partililer adliye önünde toplanmış ve polise mukavamet göstermişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



#Özgür Çelik
#Soruşturma
#İstanbul Emniyeti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün İstanbul'da sahur saat kaçta? 4 Mart İstanbul sahur vakti ve imsakiyesi