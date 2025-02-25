AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "CHP siyaseten iflas etmek üzeredir. Özgür Özel, şaibeli kurultay iddiaları ile ilgili bir şey diyemiyor." dedi.

Sözcü Çelik, AK Parti Genel Merkezi 'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP siyaseten iflas etmek üzere Gündem / Politika





CHP'nin milli irade yerine vesayetten yana olduğunu ifade eden Çelik, partinin 'siyaset üretememe konusundaki kronik halinin her seferinde yeniden kendini gösterdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in Kuvvet Komutanları'nı hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, " CHP'nin genel başkanı 'şundan duydum, bundan duydum' diyerek böylesine yorum yapıyor.'Bana böyle bilgi geldi' diyor. Bu ciddiyetsizlik, demokrasi konusundaki bu kapasitesizlik maalesef giderilemiyor. Dolayısıyla şunu açıkça ifade ediyoruz: Devlet kurumlarını mesnetsiz bir şekilde hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak. " dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP, milli irade yerine vesayetten yana.

Önceki Genel Başkanları helalleşme diyordu, şimdiki normalleşme diyor.

Günün sonunda varılan yer her zaman aynı oluyor.

Siyaset üretememe konusundaki kronik hali her seferinde geliyor.

Disiplin soruşturması çerçevesinde ortaya çıkan gündemle ilgili olarak kuvvet komutanlarını, isimlerini veriyor, ben bunları not ettim diyor.

Kuvvet komutanlarının hedef alınması kabul edilemez.

CHP'nin genel başkanı 'şundan duydum, bundan duydum' diyerek böylesine yorum yapıyor.

'Bana böyle bilgi geldi' diyor.

Bu ciddiyetsizlik, demokrasi konusundaki bu kapasitesizlik maalesef giderilemiyor.

Dolayısıyla şunu açıkça ifade ediyoruz: Devlet kurumlarını mesnetsiz bir şekilde hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak.

Siyasi eleştiri hakkını kullanmak isteyen varsa buyursun yapsın biz buradayız.

Ama milletin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri vazifesini yerine getirirken, başkomutan olan Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bütün cumhuriyet tarihinin toplamında imza atılan işlerden, ileri işlere bugün birtakım operasyonlara imza atılırken bunun herhangi bir siyasi partinin genel başkanı tarafından hedef alınması kabul edilemez.

Sayın Özgür Özel'in ne yapmak istediğini görüyoruz buna müsaade etmeyeceğiz.

Askıda tutulan vicdan meselesinde Özgür Özel'in aslında başka bir şeyi örtbas etmeye çalıştığını görüyoruz.

CHP'de askıda tutulan siyasi aklın askıdan bir türlü inmediğini görüyoruz.

Normalleşme söyleminden TSK kademesini hedef almaya kadar hiçbir yerinde siyasi akıl, basiret, hassasiyet yok.

Sayın Özgür Özel'in parti içi tartışmaları kapatmak için Cumhurbaşkanımıza dönük her gün dayanağı olmayan bir şey ürettiğini görüyoruz.

Yapacağı tek bir şey var o da CHP'yi yönetmeye odaklanmaktır.

Uğraşmaları gereken önemli mesele şaibeli kurultay meselesidir.

Bu gündemin en büyük iddia sahipleri önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri olduğunu görüyoruz.

Sayın Özel'in bunlara odaklanması gerekiyor.

Her gün yeni bir tartışma ortaya çıkıyor.

Bütün siyasi partilerde bir gelenektir kongrelerde ve partilerin kuruluş yıl dönümlerinde böyle hediyeler verilir.

Yani burada Sayın Özel'in literatür konusundaki hakimiyetsizliğine bir ekleme yaptığını görüyorum.

CHP'deki siyasi cari açık CHP'nin yönetilememesidir.

CHP siyaseten iflas etmek üzeredir.

Özgür Özel, şaibeli kurultay iddiaları ile ilgili bir şey diyemiyor.







