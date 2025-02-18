Şaibe soruşturması CHP'yi panikletti

Ancak hem Özel hem de İmamoğlu, şaibe iddialarına tatmin edici cevap veremedi. Manisa'da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'nin açılışını yapan Özel, genel başkanlığa seçildiği kurultayı üzerinden partisinin ve kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını savudu.

Kurultayın şeffaf olduğunu ifade eden Özel

“Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler, bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok