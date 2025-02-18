Şaibe soruşturması CHP'yi panikletti

CHP’de genel başkanlığın Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e geçtiği Kasım 2023’teki kurultayda yaşanan şaibelerin ortalığa dökülmesi İmamoğluÖzel ikilisini panikletti. Özel, şaibeyi anlatanları meczuplukla suçladı. Savcıya, İmamoğlu ve Özel’in içinde olduğu “delege borsası”nı anlatan kurultay delegesi Hatip Karaaslan’ın “Şaibeyi anlatan 30-40 kişinin daha ifadesi var” şeklindeki sözleri paniğin nedenini açıklıyor.
CHP’de ‘akçeli’ delege transferleri nedeniyle Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın yargıya taşınması hem Genel Merkez’i hem de Saraçhane’yi panikletti.
İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava ve ifadelerindeki şok suçlamalar CHP gündemine bomba gibi düştü. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yol arkadaşı ihanet etmemeli” çıkışı ile Karaaslan’ın iddiaları birleşince farklı bir boyuta dönüşen “
Parayla delege devşirme
” tartışması okları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneltti.
Ancak hem Özel hem de İmamoğlu, şaibe iddialarına tatmin edici cevap veremedi. Manisa'da Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'nin açılışını yapan Özel, genel başkanlığa seçildiği kurultayı üzerinden partisinin ve kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını savudu.
Kurultayın şeffaf olduğunu ifade eden Özel
“Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler, bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok
” dedi. Ancak Özel'in sözlerinin aksine dosyada hiç gizli tanık yok. Savcılık, herkesin kimliğini açıklayarak tanık olmasını şart koşuyor.
İmamoğlu da Özel gibi iddialara yanıt vermek yerine suçlamayı tercih ederel kurultayı “
pırlanta gibi tertemiz, yarışmacı bir kurultay”
olarak tarif etti. Fatih'te bir temel atma töreninde TÜSİAD’ın vesayet dönemini andıran siyasi söylemlerine de destek veren İmamoğlu, hükümete tepki göstermeyen iş adamlarını tehdit etti. İmamoğlu şunları söyledi: “
TÜSİAD’ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakın... O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak.”
Suçlamaları ile gündemi sarsan CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, yeni şaibe iddialarının sinyalini verdi. Karaaslan, sonmuhur.com'a yaptığı açıklamada ‘‘Ben gerçek olan her şeyi anlattım. İfademdeki her şey doğrudur. Bir kelime fazla ve bir kelime eksik yok. Bunu herkes biliyor. Önümüzdeki hafta değişik gelişmeler göreceksiniz. 30-40 tane ifade var. Göreceksiniz nelerin döndüğünü, kimin haklı ve haksız olduğu ortaya çıkacak. Ben söylediklerimin arkasındayım. Disiplin sürecini başlatsınlar. Sorun değil. Beni buraya somut koşullar ittiım” dedi. Öte yandan Hatip Karaaslan ise jet hızıyla disipline sevk edildi.