CHP delegesi şaibeyi anlattı tüm isimleri verdi: İşte turpun büyüğü

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Kurultay’daki şaibe tartışmaları devam ederken İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Tanık olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat başvurup ifade veren Hatip Karaaslan, iş adamı Aziz İhsan Aktaş’ın İmamoğlu’nun desteklenmesi için yüklü miktarda para dağıttığını söyledi. Hatip Karaaslan, “Aziz İhsan Aktaş Türkiye’deki belediyelerin büyük bir bölümünün temizlik, araç ve yakıt tedarik işlerini yürütüp belediye ihalelerini aldığını duydum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür işlerini de bu şahıs yürütmektedir. Duyduğuma göre kurultayda dağıtılan paraların asıl kaynağı bu kişidir” dedi.





İMAMOĞLU BENİ SIKIŞTIRIYOR

CHP İzmir kurultay delegesi olan Hatip Karaaslan, 2023 yılındaki kurultayda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini söyledi. Hatip Karaaslan, kurultaydan yaklaşık 20 gün önce eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin mesai arkadaşı olan Zeki Karatay aracılığıyla kendisine İmamoğlu’nun kurultayla ilgili görüşme talebi olduğuna ilişkin haber gönderildiğini belirtti. Teklifi reddettiğini belirten Hatip Karaaslan, bir hafta sonra Karatay’ın yanına gelerek ‘Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor’ diyerek teklifi yinelediğini anlattı. Bu teklifi de reddeden Hatip Karaaslan, kurultaydan 10 gün önce Ankara’ya geldiğini ve Ulus’ta parti tarafından tahsis edilen bir otelde kaldığını söyledi. Bu arada Buğra Gökçe, daha önce İmamoğlu tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmaya çalışılmıştı.





GÖREVDEN ALINAN BAŞKAN İMAMOĞLU’NA ÇALIŞTI

Eski CHP Mardin İl Başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan, ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan Mehmet Kılıçaslan’ın görüşmek için defalarca aradığını ve bu kez görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.





BİR MİLYON TÜRK LİRASI ALDI

Hatip Karaaslan, Kılıçaslan’la baş başa görüştüğünü ve bu görüşmede Kılıçaslan’a Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ifade ettiğini anlattı. Hatip Karaaslan, “Kendisinin (Kılıçaslan) bu kongrede Özgür Özel’i desteklediğini, benim de Özgür Özel’e destek olmamı, bu desteğim karşılığında istediğim miktarda parayı bana vereceklerini söyledi. Devamında benim kabul etmem halinde beni Özgür Özel’in kaldığı Concord Otel’e götürüp kendisiyle görüştürüp istediğimi alabileceğimi söyledi. Teklifini ısrarla tekrarladı. Fakat ben kabul etmedim. Ben kendisine ‘Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyordun. Neden fikir değiştirdin?’ diye sorduğumda, bana ‘Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapıp kendi menfaatini gözet’ dedi. Ben kendisine bu işlerin karşılığında ‘Sen ne kadar para alacaksın?’ diye sordum. O da bana ‘Ben bir milyon lira alacağım, ayrıca 6 tane kurultay delegesi bana bağlı, onların her biri için de ayrı ayrı 300 bin lira alacağım. Bundan daha fazla alan delegeler de var’ dedi” ifadelerini kullandı.





DELEGELERE ÇANTALARLA PARA DAĞITILDI

Hatip Karaaslan, Kılıçaslan’ı Özgür Özel’e yönlendiren ve aracılık eden kişinin de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğunu belirtti. İzmir’deki parti delegelerini Özgür Özel’i desteklemeleri için organize eden, ikna ettiği delegelere para ve menfaat sağlayan kişinin de Tugay olduğunu söyledi. Görüşme sonrası Mehmet Kılıçaslan’ın otelden ayrıldığını vurgulayan Hatip Karaaslan, “Kurultay öncesi ve kurultay sırasında delegeler arasında İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Özgür Özel’i desteklemeleri için delegelere para dağıttığı sıkça konuşuluyordu. Duyduğuma göre Şanlıurfa CHP il teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir’in bir kısım delegelerinin para ve bazı menfaatler karşılığında fikir değiştirerek Özgür Özel’e destek olduklarını öğrendim. İzmir CHP delegelerinden olan Özkan Tice halen CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapar. Ben çevremdeki birçok kişiden Özkan Tice’nin elinde çantalarla delegelere para dağıttığını söylediklerini duydum” dedi.





PARALARIN KAYNAĞI AZİZ İHSAN AKTAŞ

Hatip Karaaslan, “Benim duyduklarıma göre İstanbul’da büyük bir iş adamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi CHP Kurultayında Özgür Özel’in desteklenmesi için İBB Başkanı İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda bu iş için para ayırıp dağıttıklarını duydum. Aziz İhsan Aktaş Türkiye’deki belediyelerin büyük bir bölümünün temizlik, araç ve yakıt tedarik işlerini yürütüp belediye ihalelerini aldığını duydum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu tür işlerini de bu şahıs yürütmektedir. Duyduğuma göre kurultayda dağıtılan paraların asıl kaynağı bu kişidir” şeklinde konuştu.

Karaaslan, oyunun satın alınmasıyla ilgili teklifi kendisine, İBB Başkanı İ mamoğlu’nun eski Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin mesai arkadaşı olan Zeki Karatay’ın getirdiğini söyledi. Teklifi reddettiğini belirten Karaaslan, bir hafta sonra Karatay’ın yanına gelerek ‘Ekrem İmamoğlu beni sıkıştırıyor’ diyerek teklifi yinelediğini anlattı.





EYLEMLERI BAŞARILI OLDU

Kurultay sırasında Divan Başkanı olan İmamoğlu’nun psikolojik üstünlüğü Özel lehine çevirdiğini, iptal edilen oyların tamamının da Kılıçdaroğlu’na verilen oylar olduğunun usulsüzce belirlendiğini söyledi. Hatip Karaaslan, “Benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel ve taraftarları baştan itibaren yeterli delegelerinin olmadığını, seçimi normal yolla kazanamayacaklarını anladıkları için başta İmamoğlu ve yukarıda belirttiğim ve araştırma yapılınca bulunacak olan birçok kişi ile birlikte hareket ederek organize bir şekilde, bir kısım kurultay delegelerini para ve benzeri menfaat karşılığında saf değiştirmeye ikna etmek için çalışmışlardır ve sonunda da bu eylemlerinde başarılı olmuşlardır. Kılıçdaroğlu kesinlikle demokrasiye, parti iç tüzüğüne ve ilgili mevzuata saygılı bir kişidir. Kendisi hiçbir şekilde hukuk dışı bir yol ve yöntemi tercih etmemiştir. Kimseye de bu konuda bir müsaade vermemiştir. Benim bütün bu olaylardan sonra düşüncem Kılıçdaroğlu’na yönelik hileli ve şaibeli hareketlerle kurultayın usulsüzce yapıldığıdır” ifadelerini kullandı.





SAVAŞ’TAN İPTAL DAVASI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen şaibeli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP’ye dava açtı. Savaş, dava dilekçesinde kurultayın iptal edilmesini talep ederken, CHP yönetiminin görevden alınmasını istedi. Savaş, dilekçesinde delilleri ve tanıkları mahkemeye getireceğini vurguladı.





6 DELEGE OYUNU 3 MİLYONA SATTI

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Kurultay’daki bir başka şaibe iddiası da Niğde’de ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Niğde’deki 6 delege, toplam 3 milyon TL karşılığında Özgür Özel’den yana oy kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı kurultayda Erzurum ve Ağrı delegelerinin para ve ev vaadiyle Özgür Özel’den yana oy kullandırıldığı ortaya çıkmıştı.





DÜĞÜMÜ KARABAT ÇÖZDÜ

Bu arada Erzurum CHP İl Başkanının değiştiği 1 Ekim 2023 tarihindeki il kongresine götürülen siyah bir çantanın, 38’nci Olağan Kurultay’daki düğümü çözdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Can Eş ve Mahmut Edebali’nin aday olduğu 2023’teki il kongresine, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da gitti. Her iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek açıklaması yaptığı kongrede, Karabat’ın 12 delege oyunu para karşılığında satın aldığı iddia edildi. Erzurum’daki il kongresinde 83 oy alan Serhat Can Eş, CHP’nin yeni il başkanı olurken, rakibi Mahmut Edabali ise 42 oy alabildi.





DEŞİFRE TELAŞI

Yeni Şafak’ın, Erzurum ve Ağrı delegelerine ev ve para teklif edildiğini ortaya çıkartan 13 Şubat tarihli haberi CHP Genel Merkezi’nde soğuk duş etkisi yaptı. İddiaların ayyuka çıkmasıyla birlikte genel merkezde toplantılar yapıldığı öğrenildi. Delegelere verilen paralara ait bilgilerin nasıl sızdığına yönelik tartışmaların yaşandığı toplantılarda, bir grup CHP’linin ‘deşifre olduk’ telaşına düştüğü öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nin, şaibe iddialarından kurtulmak için yeni yol haritası arayışında olduğu öğrenildi.



