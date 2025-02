CHP delegesi şaibeyi anlattı tüm isimleri verdi: İşte turpun büyüğü

Hatip Karaaslan, Kılıçaslan’la baş başa görüştüğünü ve bu görüşmede Kılıçaslan’a Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ifade ettiğini anlattı. Hatip Karaaslan, “Kendisinin (Kılıçaslan) bu kongrede Özgür Özel’i desteklediğini, benim de Özgür Özel’e destek olmamı, bu desteğim karşılığında istediğim miktarda parayı bana vereceklerini söyledi. Devamında benim kabul etmem halinde beni Özgür Özel’in kaldığı Concord Otel’e götürüp kendisiyle görüştürüp istediğimi alabileceğimi söyledi. Teklifini ısrarla tekrarladı. Fakat ben kabul etmedim. Ben kendisine ‘Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyordun. Neden fikir değiştirdin?’ diye sorduğumda, bana ‘Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapıp kendi menfaatini gözet’ dedi. Ben kendisine bu işlerin karşılığında ‘Sen ne kadar para alacaksın?’ diye sordum. O da bana ‘Ben bir milyon lira alacağım, ayrıca 6 tane kurultay delegesi bana bağlı, onların her biri için de ayrı ayrı 300 bin lira alacağım. Bundan daha fazla alan delegeler de var’ dedi” ifadelerini kullandı.

Bu arada Erzurum CHP İl Başkanının değiştiği 1 Ekim 2023 tarihindeki il kongresine götürülen siyah bir çantanın, 38’nci Olağan Kurultay’daki düğümü çözdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Can Eş ve Mahmut Edebali’nin aday olduğu 2023’teki il kongresine, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da gitti. Her iki adayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek açıklaması yaptığı kongrede, Karabat’ın 12 delege oyunu para karşılığında satın aldığı iddia edildi. Erzurum’daki il kongresinde 83 oy alan Serhat Can Eş, CHP’nin yeni il başkanı olurken, rakibi Mahmut Edabali ise 42 oy alabildi.