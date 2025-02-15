Kemal Bey milli güvenlik sorunu

CHP Parti Meclisi’nin pazartesi yapılan toplantısına eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu tartışması damga vurdu. İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın olarak bilinen 28. dönem Aksaray Milletvekili Adayı Ali Abbas Ertürk’ün “Kemal Bey milli güvenlik sorunudur” demesi üzerine, ipler gerildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı Parti Meclisi üyeleri, ifadelerin haddi aştığını, Kılıçdaroğlu’nun iyi ve başarılı bir genel başkan olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tartışmalara katılmadığı belirtilirken partide, “CHP’yi, İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu bölüyor?” tartışması başladı.