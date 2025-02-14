Mahkemeden karar çıktı: Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu ile CHP'li 2 isim Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Veli Ağbaba ve Sibel Özdemir'e yönelik açtığı tazminat davalarını kazandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li Veli Ağbaba ve Sibel Özdemir'e yönelik açılan tazminat davalarının sonuçlarını paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, açılan tazminat davalarının sonuçlarını duyurmaya devam ediyor.
Tunç son olarak CHP İstanbul Eski İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu
, CHP Eski Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, CHP'li
Veli Ağbaba
ve eski vekil
Sibel Özdemir
'e karşı açılan davaların sonuçlarını duyurdu.
Kaftancıoğlu 40 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi
Kaftancıoğlu 40 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi
Buna göre CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik iddiaları nedeniyle açılan davada yeni bir karar çıktı. İlk derece mahkemesinin ret kararına yapılan itirazı değerlendiren istinaf mahkemesi, bu kararı bozarak Kaftancıoğlu’nu
40 bin TL tazminat
ödemeye mahkum etti. Kararın kesin olduğu belirtildi.
CHP’li Veli Ağbaba’nın Fahrettin Altun’a yönelik hakaretleri nedeniyle açılan tazminat davasında istinaf mahkemesi, 3 kuruşluk tazminata hükmetti.
Kılıçdaroğlu 30 bin TL tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu 30 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açılan tazminat davasında ise ilk derece mahkemesinin kısmı kabul kararı, istinaf incelemesi sonucunda bozuldu. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Altun’a
30 bin TL manevi tazminat
ödemesine kesin olarak karar verdi.
CHP’li eski milletvekili Sibel Özdemir hakkında Fahrettin Altun’a yönelik iddiaları nedeniyle açılan davada ise ilk derece mahkemesi ret kararı vermişti. Yapılan istinaf başvurusu sonucunda, mahkeme Özdemir’in Altun’a
10 bin TL tazminat ödemesine
hükmetti.
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