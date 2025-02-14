Mahkemeden karar çıktı: Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu ile CHP'li 2 isim Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

Buna göre CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik iddiaları nedeniyle açılan davada yeni bir karar çıktı. İlk derece mahkemesinin ret kararına yapılan itirazı değerlendiren istinaf mahkemesi, bu kararı bozarak Kaftancıoğlu’nu

40 bin TL tazminat