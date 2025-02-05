İletişim Başkanı Altun'dan 6 Şubat paylaşımı: Derin, çetin ve büyük bir acı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat depremleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ile el ele, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte durduğunu vurgulayan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın öncelik verdiği gibi hiçbir icraat deprem bölgesindeki çalışmaların önüne geçmedi. 'Önce yaralarımızı saracağız' dedik ve depremzede kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa ivedilikle hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen iki büyük depremle Asrın Felaketi'nin yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:
Türkiye'nin Asrın Felaketi karşısında asrın birlikteliği ile el ele, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte durduğunu vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:
Altun'un paylaşımda, deprem bölgesindeki çalışmalara ait videoya da yer verildi.