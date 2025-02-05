İletişim Başkanı Altun'dan 6 Şubat paylaşımı: Derin, çetin ve büyük bir acı...

"Derin, çetin ve büyük bir acı... Ancak, acının vahametinden güneşin bile doğmaya ar ettiği günlerde milletçe, acımızdan daha büyük bir dayanışma göstermemiz gerektiğini biliyorduk. 85 milyonun tamamı genç-yaşlı, kadın-erkek demeden hepimiz hesapsızca, müthiş bir özveriyle birbirimizin yardımına koştuk."