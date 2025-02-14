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CHP üyesi 'şaibeli kurultay' itirafçısı oldu: Oyum karşılığında para teklif edildi

CHP üyesi 'şaibeli kurultay' itirafçısı oldu: Oyum karşılığında para teklif edildi

21:3414/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen kurultayında, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddia edildi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen kurultayında, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddia edildi.

CHP'de patlak veren ve hakkında soruşturma başlatılan 'şaibeli kurultay' meselesi kapsamında, oy kullanan bir parti üyesi ifade verdi. Oyu karşılığında para teklif edildiğini itiraf eden üye, "8 delege arkadaşıma da aynı teklifte bulunuldu. Birkaç kez reddetmemiz üzerine her seferinde rakam artırıldı" diye konuştu.

'Adaylık kriziyle' boğuşan CHP'de, bir de 'şaibeli kurultay' krizi de patlak vermişti. Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için delegelere para dağıttığını öne sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da pazartesi günü harekete geçerek, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kurultaya katılan CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddialarını araştıracak olan Savcılık, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultay’da görev alan parti yetkililerini de dinleme kararı almıştı.

CHP üyesi 'şaibeli kurultay' itirafçısı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve siyasetin gündemine oturan “şaibeli kurultay” iddialı soruşturma genişliyor. Bir CHP delegesi Savcılığa başvurarak, “gizli tanık” sıfatıyla ifade vermek istedi.

"Her seferinde rakam artırıldı" iddiası

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre;
gizli tanık usulünü şimdilik benimsemeyen Savcılık ilgili delegenin yeminli ifadesini aldı.
İfade veren delege, Kurultayda kendisine para karşılığı oy kullanma teklifinde bulunulduğunu, birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde bu rakamın artırıldığını söyledi.

"8 delegeye aynı teklifte bulundular"

Yine de kendisinin teklifi kabul etmediğini belirten delege, “8 delege arkadaşıma da yanı teklifte bulunuldu” dedi.

Delege, bu arkadaşlarının isimlerini de savcılığa verdi. Savcılık, söz konusu delegelerin de ifadelerinin alınması için harekete geçti.

İddiaları dile getiren bazı CHP üyeleri de Savcılığa gelerek ifade verdi. Başsavcılık tüm bu gelişmeler üzerine CHP Kurultayına dair soruşturmasını derinleştirme kararı aldı.


#CHP
#Kurultay
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
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