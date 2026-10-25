Yeni Parti destek veriyordu fark yedi: LGBT’ci başkan İbrahim Kaboğlu İstanbul baro başkanlık seçimini kaybetti

Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Baronun 2026-2028 döneminde görev yapacak yönetiminin belirleneceği genel kurulda, başkanlık için dokuz aday yarıştı.

Bugün yapılan seçim sonucu İstanbul Barosunun yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin adayı Ümit Kocasakal oldu.

Kocasakal, açılan sandıklarda 9 bin 970 oy alırken, Değişim İçin Avukatlar Grubu Adayı ve Yeni Parti'nin destek verdiği Avukat Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu 6 bin 860 oy aldı.

Kaboğlu'nun LGBTİ+ açıklamaları ve terör propagandası davası

Böylece Yeni Parti ilk yenilgisini alırken baro başkanlık seçiminde fark yiyen Kaboğlu'nun LGBT'ye ve terör örgütlerine verdiği destek de hatırlandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu gündemine getirilen ve milli hassasiyetler bağlamında kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri olan ve sapkınlığa destek çıkan LGBT Hakları Merkezi kurulmasına ilişkin önerge, 160 kabul ve 73 ret oyu alarak oy çokluğuyla geçti.

Kaboğlu, LGBTİ+ haklarını insan hakları kapsamında değerlendiren açıklamalarıyla öne çıktı. Kaboğlu'nun başkanlığını yürüttüğü dönemde İstanbul Barosu, LGBTİ+ sapkınlarının haklarının korunması ve bu alandaki ayrımcılıkla mücadele konusunda çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Baronun LGBTİ+ hak savunucularına yönelik gözaltılara ilişkin tutumu da bu çerçevede gündeme geldi. Kaboğlu, baronun çalışmalarını anlatırken LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu ileri sürdü.

Sapkın 'Onur Yürüyüşü' yasağına tepki

İstanbul Barosu, 22 Haziran 2025'te düzenlenmesi planlanan 11. Trans Onur Yürüyüşü'nün yasaklanmasına karşı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, sözde 'Onur Yürüyüşleri'nin anayasal haklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülerek yasaklama kararına tepki gösterilmişti.

Baro, LGBTİ'li sapkınların yaşam hakkı, sağlık hizmetlerine erişim, barınma ve adalete erişim gibi temel haklarına yönelik ihlalleri olduğunu savunarak yürüyüşlere katıldığını belirtmişti.

LGBTİ propagandasını Meclis'e taşıdı

Kaboğlu, CHP İstanbul Milletvekili olduğu dönemde LGBTİ+ ve gökkuşağı temalı ürünlere yönelik reklam kısıtlamasını da Meclis gündemine taşımıştı. Aralık 2020'de verdiği yazılı soru önergesinde, Reklam Kurulu'nun söz konusu sapkınlığın propaganda ürünlerinin tanıtım ve satışına 18 yaş sınırı getirilmesine ilişkin kararını sorgulamış, uygulamanın LGBTİ'lilerin sözde temel hak ve özgürlükleri ile ayrımcılık yasağı bakımından değerlendirilmesini istemişti.

Baro açıklaması nedeniyle terör propagandası fezlekesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında fezleke hazırlamıştı.

Fezlekede, “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlamalarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Soruşturma, İstanbul Barosu'nun Suriye'de hayatını kaybeden Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkında 21 Aralık 2024'te resmi X hesabından yayımladığı “Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın” başlıklı açıklamanın ardından başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamada adı geçen iki kişinin gazeteci olarak nitelendirilmesine karşı çıkarak haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturmalar bulunduğunu ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren örgüt üyeleri olduklarını belirtmiş, bu değerlendirmelerin ardından baro yönetimi hakkında soruşturma yürütülmüştü.

Avukatlık Kanunu kapsamında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alan savcılık, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ifadelerini aldıktan sonra soruşturmasını tamamladı ve fezleke hazırlamıştı.

Fezlekede 'örgüt propagandası' yapıldığı vurgulandı

Fezlekede, baronun açıklamasında Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in gazeteci olarak tanıtıldığı, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerin savaş suçu olarak nitelendirildiği belirtilmişti.

Savcılık, açıklamanın terör örgütünün bölücülük faaliyetlerini meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığını ifade ederek fezlekede, hayatını kaybeden kişilerin çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteciler olarak tanımlanmasının örgüt üyeliğini özendirici nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.

Savcılık ayrıca açıklamanın, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda niteliği taşıdığını da vurgulamıştı.

Bu gerekçelerle Kaboğlu ve beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke düzenlenmişti.

Fezleke, kovuşturma izni talebiyle Avukatlık Kanunu kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2026'da görülen karar duruşmasında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kaboğlu ve diğer 10 yönetim kurulu üyesinin ayrı ayrı beraatine hükmetmişti. İstanbul Barosu'nun 21 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, beraat kararına yönelik savcılık itirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından esastan reddedilmişti.

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