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İstanbul Barosu başkanlığına avukat İbrahim Özden Kaboğlu seçildi

İstanbul Barosu başkanlığına avukat İbrahim Özden Kaboğlu seçildi

22:2320/10/2024, Pazar
AA
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İstanbul Barosu'nda İbrahim Özden Kaboğlu dönemi başladı.
İstanbul Barosu'nda İbrahim Özden Kaboğlu dönemi başladı.

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

12 adaylı baro seçimi

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekmişti.

Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı.

Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.


Adana Barosu’nda seçimi kazanan milliyetçi avukatlar zaferi bozkurt yaparak kutladı

Adana Barosu dün yapılan seçimde yeni baro başkanını belirledi. Seçimi kazanan milliyetçi avukatların oluşturduğu grup, zaferlerini bozkurt yapıp, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyleyerek kutladı. Adana Barosu'nun 33. Genel Kurulu tamamlandı. Seçimi, en yakın rakibinden 300 fazla oy alan Avukat Volkan Böke başkanlığındaki Milliyetçi Avukatlar Grubu kazandı. 3 bin 600 avukatın oy kullandığı seçimde Böke 1474 oy alarak yeni başkan oldu. Seçim sonucunun netleşmesinin ardından Adana Barosu'nun yeni yönetimi bozkurt işaretleriyle kutlama yaptı. Ayrıca MHP Adana İl Başkanlığı ve Adana Ülkü Ocakları, Böke ve yeni yönetim için kutlama mesajı yayınladı.


#İbrahim Özden Kaboğlu
#İstanbul Barosu
#Seçim

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