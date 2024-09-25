Ankara iki no’lu baro seçime gidiyor

2020’de yasa değişikliğiyle avukat sayısının 5 bini aştığı illerde, asgari 2 bin avukatın bir araya gelmesiyle ikinci baro kurulabilmesine imkan tanındı. 2021'de kurulan ve bugün 2 bin 600’e yakın üyeye ulaşan Ankara

Türkiye'nin 13’üncü büyük barosu olan baro, bugün 13 merkezle avukatlık mesleğine katkı sunuyor. Mevcut baro başkanı Sabri Hafif’in adaylığının dışında, başkanlığa aday olan bir diğer isim ise Baro Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Av. Gökhan Ağdemir oldu. Başkan Hafif dün düzenlediği basın toplantısında baronun faaliyetlerini ilişkin bilgi verdi. CMK ücretlerinin avukatlık onuruna yakışır düzeye çıkarılması ve adli yardım bütçesinin yeterli düzeye ulaşması için çalıştıklarına dikkat çeken Hafif, yeni dönemde üyelerle belirledikleri misyona uygun olarak, mesleğin itibarını önceleyeceklerini ifade etti. “Avukatların sorunlarını çözen, değerlerine bağlı, yenilikçi, üretken ve nitelikli baro olmaya devam edeceğiz. Mesleğimizin geleceğini üyelerimizle birlikte planlayıp gelişimlerine katkı sunacak faaliyetleri hayata geçireceğiz” diyen Hafif, yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.