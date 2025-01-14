İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimine PKK soruşturması: Görevden alınmaları talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 22 Aralık 2024'te yapılan açıklamada, Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedilmişti.