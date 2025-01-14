İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetimine PKK soruşturması: Görevden alınmaları talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için davaname hazırladı. Geçtiğimiz aylarda baro seçimini kazanan Kaboğlu, terör örgütü PKK'nın müzik grubu Koma Botan'ın şarkısı eşliğinde halay çekmişti. Kaboğlu'nun ekibinde PKK/YPG firarisi sanıkları öven üyelerle, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını da yapan isimler yer alıyordu.
İstanbul Barosu seçimlerini kazanan CHP’li İbrahim Kaboğlu destekçileri, terör örgütü PKK’nın müzik grubu Koma Botan’ın şarkısı eşliğinde halay çekmişti.
Kaboğlu’nun yönetim listesindeki Baran Doğan ile Metin İriz, Öcalan’ın avukatlığını yapmıştı. Ezgi Şahin Yalvarıcı ise PKK’dan yargılanan sanıkların avukatlığını yürütmüştü.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 22 Aralık 2024'te yapılan açıklamada, Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedilmişti.
Kaboğlu ve yönetimine terör soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Görevden alınmaları talep edildi
Davanamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amacı dışında faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı.
Savcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.